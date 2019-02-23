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В министерстве рассказали о ситуации в православной церкви

суббота, 23 февраля 2019, 08:28

Переход парафий Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Православную церковь Украины (ПЦУ) замедляется внешними факторами и спекуляциями.

Об этом в эфире "5 канала" заявил директор Департамента по делам религии Министерства культуры Украины Андрей Юраш.

По его словам, на данный момент зафиксировано уже около 350 законченных процессов перехода парафий УПЦ МП в ПЦУ, из них около 340 документально зафиксированных.

"Я имею в виду пока не все эти переходы получили завершение и юридическое оформление на уровне документов, но я имею в виду все случаи, когда состоялось собрание религиозной общины, где был засвидетельствован этот процесс, когда верующие собрались, оформили, должным образом зафиксировали, но я уверен, что процесс сдерживается искусственно и в ближайшие месяцы, думаю, будем иметь гораздо более динамичные тенденции ", - сказал эксперт.

На вопрос ведущего, насколько быстро переходят приходы и какие есть факторы, которые их сдерживают, Юраш ответил: "Почему я говорю об искусственном сдерживании? Потому что задействовано очень много внешних механизмов, которые нацелены на то, чтобы не позволить максимальному количеству приходов влиться в ПЦУ. С одной стороны внешние факторы пытаются убедить украинское духовенство в приходах в том, что нет признания со стороны других церквей, потому что признал только Константинополь, а церквям извне говорят, что нет процессов объединения и приходы не хотят идти, поэтому не надо признавать. Словом, надо изнутри разрывать этот круг. И два упомянутых законопроекта дают полное законодательное осознание того, что этот процесс изменения и переходов имеет полное основание. Закон, в частности, 4128Д дает полный механизм и логистику, как это реализовать".

Юраш также сказал, что есть немало спекуляций. Одна из них - что якобы изменение подчинения церкви могут инициировать 10-15 человек, которые являются ближайшими к священнику и существует намерение дать именно этим людям право принимать решения относительно функционирования будущей общины.

"Конечно, это неправильно. Община - это все члены сообщества, которые регулярно принимали участие и которые себя соотносят с религиозным сообществом. Второй момент спекуляции - якобы только священнослужитель имеет право созвать собрание, чтобы обсудить этот вопрос. Но закон четко говорит, что право инициировать собрание общины имеют ее члены. То есть употреблено слово "члены", это означает, что как минимум два человека имеют право созвать собрание общины и поэтому не священник определяет решение членов сообщества", – отмечает чиновник.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 декабря 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

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