РУС. | УКР.

суббота, 23 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 февраля

11:58
Сбил бабушек на остановке и сбежал: новые фото, видео и подробности смертельного ДТП в Киеве
11:47
Ушедший в монастырь российский наемник рассказал о применении фосфорных бомб на Донбассе: видео
11:29
Pussy Riot устроили на шведском ТВ дерзкую акцию в поддержку Украины: опубликовано видео
11:28
Путинская агрессия на Азове: на Западе назвали следующую цель Кремля
11:25
Где смотреть онлайн Севилья - Барселона: расписание трансляций
11:15
Нацотбор на Евровидение-2019: как голосовать в финале
11:12
Нападение в Киеве на скандального догхантера: появилось видео с пострадавшим живодером
10:59
В Киеве авто на "евробляхах" попало в смертельное ДТП возле остановки: фото и видео
10:46
Вдвое снизить цену на газ можно лишь после смены власти - Тимошенко
10:36
Украинская певица поздравила мужчин с "российским праздником" эротическим фото
10:30
В Венесуэле силовики Мадуро открыли огонь по людям: фото, видео и данные о погибших
09:58
В Николаеве задержали "поставщика" мальчиков педофилам: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ушедший в монастырь российский наемник рассказал о применении фосфорных бомб на Донбассе: видео

суббота, 23 февраля 2019, 11:47

Наемник российско-террористических войск, воевавший на стороне ДНР на Донбассе, рассказал о применении боевиками фосфорных бомб.

Фрагмент интервью опубликован в Twitter UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל.

Александр Костин с позывным "Москва", ранее был "старшим лейтенантом вооруженных сил ДНР" и командовал танковым взводом. Сейчас мужчина ушел в монастырь в Пензенской области РФ.

По его словам, боевики в свою время забросали всю Семёновку Донецкой области фосфорными бомбами.

"Просто её выжигали... Моторола лично занимался провокациями, а ВСУ придерживались перемирия. Спасибо ростовским врачам за ногу", - сказано в сообщении.

Полное видео интервью доступно по ссылке.

Как сообщал "Апостроф", ранее офицер ВСУ показал видео с моментом уничтожения позиции боевиков на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мороз до -15: синоптики предупредили о возвращении зимы

Оскар-2019: онлайн-трансляция кинопремии

Священник, разбудивший Киев во время Майдана: о первых жертвах, оправдании убийств и большем враге Украины, чем Россия

Расстрел Небесной сотни на Майдане: хронология событий "кровавого февраля"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: