Ушедший в монастырь российский наемник рассказал о применении фосфорных бомб на Донбассе: видео

Наемник российско-террористических войск, воевавший на стороне ДНР на Донбассе, рассказал о применении боевиками фосфорных бомб.
Фрагмент интервью опубликован в Twitter UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל.
Александр Костин с позывным "Москва", ранее был "старшим лейтенантом вооруженных сил ДНР" и командовал танковым взводом. Сейчас мужчина ушел в монастырь в Пензенской области РФ.
По его словам, боевики в свою время забросали всю Семёновку Донецкой области фосфорными бомбами.
"Просто её выжигали... Моторола лично занимался провокациями, а ВСУ придерживались перемирия. Спасибо ростовским врачам за ногу", - сказано в сообщении.
Полное видео интервью доступно по ссылке.
Как сообщал "Апостроф", ранее офицер ВСУ показал видео с моментом уничтожения позиции боевиков на Донбассе.