Ушедший в монастырь российский наемник рассказал о применении фосфорных бомб на Донбассе: видео

Наемник российско-террористических войск, воевавший на стороне ДНР на Донбассе, рассказал о применении боевиками фосфорных бомб.

Фрагмент интервью опубликован в Twitter UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל.

Александр Костин с позывным "Москва", ранее был "старшим лейтенантом вооруженных сил ДНР" и командовал танковым взводом. Сейчас мужчина ушел в монастырь в Пензенской области РФ.

По его словам, боевики в свою время забросали всю Семёновку Донецкой области фосфорными бомбами.

"Просто её выжигали... Моторола лично занимался провокациями, а ВСУ придерживались перемирия. Спасибо ростовским врачам за ногу", - сказано в сообщении.

Полное видео интервью доступно по ссылке.

Как сообщал "Апостроф", ранее офицер ВСУ показал видео с моментом уничтожения позиции боевиков на Донбассе.