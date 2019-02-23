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"Поздравили" с 23 февраля: офицер ВСУ показал видео с моментом уничтожения позиции боевиков на Донбассе

суббота, 23 февраля 2019, 07:29

Накануне 23 февраля войска Операции Объединенных сил уничтожили под Ясиноватой, на Донбассе, укрепление боевиков.

Соответствующее видео опубликовал на своем канале в Youtube офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

По его словам, на видео можно увидеть уничтожение ДЗОТа (долговременной замаскированной огневой точки) боевиков под Ясиноватой, Донецкой области.

"Поздравления с 23 февраля, небратья… Феерическое уничтожение ДЗОТа российско-оккупационных войск на Ясиноватской развязке воинами ОСами. Потери врага уточняются", – пишет в комментарии к видео Штефан.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 18 февраля на Донбассе ликвидировали еще одного боевика Александра Лыкова из Шахтерска (Донецкая область).

Кроме того, не так давно в сети появилось очередное видео удара украинских военных в зоне операции Объединенных сил на Донбассе по опорному пункту боевиков на передовой.

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