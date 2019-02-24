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MARUV высказалась о войне в Украине шуткой американского комика

воскресенье, 24 февраля 2019, 15:54

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун) уверена, что военный конфликт в Украине можно остановить, если договориться с Россией.

Об этом исполнительница сказала в комментарии "ТелеГид".

"Я считаю это более правильным. Воевать за мир – все равно что тр**аться за девственность. Конфликтами никогда ничего не решается. Всегда все решается мирным путем. Я считаю, что обо всем можно договориться, просто нужно иметь желание это сделать", – уверена она.

Отметим, что "фраза воевать за мир – все равно что тр**аться за девственность" является цитатой известного американского комика, актера и писателя Джорджа Карлина, которая дословно звучит как "воевать ради мира - это как тр**аться ради девственности".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что скандальный продюсер уже зовет MARUV петь на Евровидении от России.

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