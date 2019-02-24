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Придурки: скандальный продюсер уже зовет MARUV петь на Евровидении от России

воскресенье, 24 февраля 2019, 15:14

Скандальный российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что MARUV следует отправить на "Евровидение" в следующем году как участника от России.

Об этом сообщают росСМИ.

"Я считаю, что MARUV не стоит расстраиваться. У нее сумасшедший потенциал. Они (украинцы - ред.) придурки, они не умеют гордиться своим героями. Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, и показать всем "фак". Она с хорошим потенциалом. У них очень креативный проект. Как продюсер, с удовольствием с таким бы проектом работал. Если они (Украина - ред.) отказываются от этого - они полные идиоты", - заявил скандальный продюсер.

Напомним, артистка MARUV победила на национальном отборочном конкурсе в Киеве. Однако Национальная общественная телекомпания Украины взяла паузу, чтобы принять окончательное решение. Поводом для этого стали концерты исполнительницы в России. Вердикт вынесут через пару дней.

Как сообщал "Апостроф", в сети озвучили не политические причины, по которым MARUV нельзя пускать на конкурс "Евровидение".

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