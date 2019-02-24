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Разведка в действии: волонтеры показали видео, снятое с воздуха на оккупированном Донбассе

воскресенье, 24 февраля 2019, 06:32

Украинские волонтеры начали изготавливать беспилотные аппарата, оснащенные тепловизорами для разведки на линии соприкосновения на Донбассе.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице благотворительного фонда "Вернись живым".

"Тепловизоры фонда "Вернись живым" начинают нести службу и уже выходят на боевое дежурство в небо. Именно так, мы начали производить беспилотные аппараты, оснащенные мощными тепловизионными модулями, которые будут выполнять задачи разведки. Мы не ставим перед собой цель придумать какой-то новый аппарат. Мы продолжаем делать то, что и последние пять лет. Помогать ВСУ видеть врага 24 часа в сутки", – пишут в комментарии к видео.

На записи демонстрируется тестовый полет беспилотника на высоте 400 метров. На ней можно увидеть даже нескольких животных – кота и собак, которые играют друг с другом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в 169-м учебном центре Сухопутных войск ВСУ представили боевую технику, способную уничтожать БПЛА на большом расстоянии.

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