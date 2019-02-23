Волонтеры показали предсмертное фото ДРГ боевиков под Авдеевкой

Бойцы войск Операции Объединенных сил уничтожили на Донбассе ДРГ боевиков благодаря тепловизору.

Об этом пишут на странице благотворительного фонда "Вернись живым".

"Ваш тепловизор спас нам жизнь", – благодарят волонтеров бойцы. Также они прислали фото, сделанное непосредственно тепловизором.

"На нем прекрасно видно, как два наемника пытаются по серой зоной подобраться к нашим позициям. К счастью, планы террористов были разрушены в самом начале, а для них самих это были последние шаги на украинской земле. За последний месяц это уже третья попытка", – говорится в сообщении.

"Нам бы еще несколько таких приборов, ними прекрасно наблюдать с закрытой позиции, особенно когда снайперы работают. Да и вообще, тепловизоров мало не бывает", – говорят военные.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", были озвучены масштабные потери боевиков за время проведения ООС на Донбассе.