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Волонтеры показали предсмертное фото ДРГ боевиков под Авдеевкой

суббота, 23 февраля 2019, 05:37

Бойцы войск Операции Объединенных сил уничтожили на Донбассе ДРГ боевиков благодаря тепловизору.

Об этом пишут на странице благотворительного фонда "Вернись живым".

"Ваш тепловизор спас нам жизнь", – благодарят волонтеров бойцы. Также они прислали фото, сделанное непосредственно тепловизором.

"На нем прекрасно видно, как два наемника пытаются по серой зоной подобраться к нашим позициям. К счастью, планы террористов были разрушены в самом начале, а для них самих это были последние шаги на украинской земле. За последний месяц это уже третья попытка", – говорится в сообщении.

"Нам бы еще несколько таких приборов, ними прекрасно наблюдать с закрытой позиции, особенно когда снайперы работают. Да и вообще, тепловизоров мало не бывает", – говорят военные.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", были озвучены масштабные потери боевиков за время проведения ООС на Донбассе.

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