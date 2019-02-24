Мороз и солнце: синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье, 24 февраля, в Украине будет морозная погода без существенных осадков.

Об этом в Facebook сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях -3 -8, на остальной территории -6 -11, в большинстве восточных областей и в Карпатах -12 -17.

Днем в Украине от -3 мороза до +2 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик предупредила о мощных изменениях погоды в Украине.

Также появился прогноз погоды на выходные 23-24 февраля.