В Тернополе произошла трагедия с молодым преподавателем: опубликованы фото

В Тернополе 22 февраля умер 30-летний преподаватель местного национального экономического университета.

Об этом сообщает пресс-центр учебного заведения.

"Администрация, профессорско-преподавательский коллектив, студенты Тернопольского национального экономического университета глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти старшего преподавателя кафедры международных экономических отношений учебно-научного института им. Б.Д.Гаврилишина Куриляка Евгения Юрьевича", - сказано в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Панихида состоится 23 февраля 2019 в 18.00. в Доме скорби по улице Микулинецкой. Похороны состоятся в воскресенье, 24 февраля, в 12:00", -добавили в Тернопольском экономическом университете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве посреди улицы умер экс-нардеп.