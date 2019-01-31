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В Киеве посреди улицы умер экс-нардеп: подробности трагедии

четверг, 31 января 2019, 17:04

Посреди улицы в центре Киева от сердечного приступа умер бывший народный депутат Анатолий Корж.

Об этом сообщает издание "Вартові еспресо".

Инцидент произошел в четверг, 31 января, на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы. 71 -летний народный депутат умер около здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отмечают, что возле ЦИК расположен его дом. Анатолий вышел с квартиры на улицу, где и произошел сердечный приступ.

Анатолий Корж был народным депутатом с 1990 до 1994 года.

Как сообщал "Апостроф", в Ровно скончалась мать Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко, Татьяна. А ранее во Львове внезапно умер ветеран АТО. Также стало известно о смерти 29-летнего участника АТО.

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