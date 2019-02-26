Главарь боевиков ДНР выдал на Кремль ТВ "правду" о ликвидации Захарченко

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что им якобы удалось узнать имена и должности всех причастных к организации и исполнению ликвидации его предшественника Александра Захарченко.

Откровениями он поделился в эфире российского телевидения, передает "Обозреватель".

По его словам, оккупанты якобы уже задержали часть подозреваемых.

"Есть задержанные лица, есть понимание фамилий, должностей тех, кто отдавал приказы, тех, кто разрабатывал все, что связано было с этим чудовищным террористическим актом. Но следствие продолжается. Не все еще задержаны, и предстоит еще поработать. Но это наша одна из основных задач, потому что лидер "ДНР" Александр Захарченко должен быть отомщен", - сказал Пушилин.

Также он отметил, что "расследование" ведет к "украинском следу" - "к высоким должностным лицам".

"Всю цепочку исполнителей тоже знаем. Те, кто сейчас задержаны, участвовали в завозке взрывных устройств, неких составных частей. Работали группами. Члены одной из групп задержаны", - добавил главарь ДНР.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированной Макеевке, пытались ликвидировать "командира" подразделения "МВД "ДНР".