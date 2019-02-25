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Взрыв в Макеевке: стало известно, кого хотели ликвидировать, первые фото

понедельник, 25 февраля 2019, 10:58

Взрывом, который прогремел во временно оккупированной Макеевке, пытались ликвидировать "командира" подразделения "МВД "ДНР".

Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

"Он выжил, находится в Макеевке в ЦГБ, жизни ничто не угрожает. Взрывное устройство было собрано профессионалом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что взрыв прогремел в 8.10 утра. Известно, что взрывное устройство заложили под автомобиль. В результате взрыва пострадал только автомобиль.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Донецке прогремела серия взрывов.

Также 16 февраля, в Славянске (Донецкая область) прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме, в результате которого пострадал пожилой мужчина.

Кроме того, 23 февраля в оккупированном Луганске прогремел взрыв в районе так называемой военной комендатуры группировки ЛНР, есть пострадавшие.

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