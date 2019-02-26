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На Украину обрушились снегопады: в сети публикуют яркие фото и видео

вторник, 26 февраля 2019, 12:16

В последние дни в Украину снова вернулась зима со снегопадами.

Украинцы в соцсетях делятся снежными фото и видео.

В частности, снег выпал в Межигорье, Коростене, Ворохте, Прилуках и Киеве.

"В Киеве идет мокрый снег, температура воздуха + 1 градус, порывистый северо-западный ветер. Классическая какабека. Душа радуется хорошему прогнозу)", – написала синоптик Наталка Диденко в Facebook, выложив кадры снежной непогоды в Киеве.

Киев

Межигорье

Коростень

Ворохта

Прилуки

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно каким будет первый месяц весны в Украине.

Помимо этого, также народный синоптик рассказал о прогнозе погоды в Украине на следующие три года. В частности, по его мнению, 2019 будет сырой и холодный. Еще менее урожайный, чем ожидается в 2018 году. Планета Меркурий руководит следующим годом. Он любит частые колебания температур. В весну вносит зиму. Морозы могут продолжаться до 25 марта.

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