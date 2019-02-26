Синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящая весна

Уже с понедельника, 4 марта, в Украину вернется потепление.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"В ближайший понедельник, 4 марта, юго-западный ветер принесет в Украину потепление. Постепенно температура воздуха будет идти вверх и даже перескочит 10 градусов. Но это будет с понедельника. А пока сетуем, страдаем, ноем и грустно кутаемся в огромные шапки и платки. Потому особых изменений в погоде, включая выходные, не будет", - уверена она.

Также синоптик рассказала, какой будет погода в Киеве в среду, 27 февраля.

"В Киеве завтра, 27 февраля, облака гулять над городом, осадки притихнут, днем прекратятся, разве что-то полетает или покапает на нос. Может, это и птица, а не осадки. Словом, без существенных осадков. Температура воздуха в столице - так себе, ночью 0, -1 градусов, днем +1 + 3 градуса", - уточнила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, каким будет первый месяц весны в Украине.