РУС. | УКР.

вторник, 26 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

14:30
Полиция показала новые фото вооруженных "титушек", ехавших "раскачивать трубу" в Одессу
14:25
Редкий выход: Джоли вместе с шестью детьми посетила светское мероприятие
14:12
​Скандал с техникой для ВСУ: стало известно о тайном соглашении на десятки миллионов гривен
14:12
Бизнес на войне: в сети неоднозначно отреагировали на скандальное расследование украинских журналистов
14:11
Суд над Зайцевой и Дроновым: онлайн-трансляция вынесения приговора
14:02
Украинский клуб выгнал футболиста, игравшего в аннексированном Крыму: подробности и фото
13:59
Синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящая весна
13:35
Икромэн: в сети показали фото молодого вора, "работающего" в магазинах Киева
13:30
Подвинула Гомес: названа самая популярная женщина в Instagram
13:18
Свободно ходит по Киеву: ветеран АТО рассказала о мошеннике, наживавшемся на живых и мертвых бойцах
13:14
На трассе Киев-Одесса заметили автобусы с вооруженными людьми: фото и реакция полиции
13:14
​Суммы и судьбы: в России подсчитали, во сколько ей обошелся захват Крыма
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящая весна

вторник, 26 февраля 2019, 13:59

Уже с понедельника, 4 марта, в Украину вернется потепление.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"В ближайший понедельник, 4 марта, юго-западный ветер принесет в Украину потепление. Постепенно температура воздуха будет идти вверх и даже перескочит 10 градусов. Но это будет с понедельника. А пока сетуем, страдаем, ноем и грустно кутаемся в огромные шапки и платки. Потому особых изменений в погоде, включая выходные, не будет", - уверена она.

Также синоптик рассказала, какой будет погода в Киеве в среду, 27 февраля.

"В Киеве завтра, 27 февраля, облака гулять над городом, осадки притихнут, днем прекратятся, разве что-то полетает или покапает на нос. Может, это и птица, а не осадки. Словом, без существенных осадков. Температура воздуха в столице - так себе, ночью 0, -1 градусов, днем +1 + 3 градуса", - уточнила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, каким будет первый месяц весны в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Контрольная закупка: как международные организации стоят на страже украинской медицины

Оскар-2019: все победители кинопремии

Мороз до -15: синоптики предупредили о возвращении зимы

Священник, разбудивший Киев во время Майдана: о первых жертвах, оправдании убийств и большем враге Украины, чем Россия

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: