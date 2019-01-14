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​Вселенский патриархат обнародовал текст томоса для ПЦУ на украинском языке: документ

понедельник, 14 января 2019, 21:56

Вселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Текст документа обнародован на английском, греческом и украинском языках.

"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейший Церковь Украины", как имеющую своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или учреждать приходов за пределами государства, уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенском Престола, который имеет канонические полномочия в диаспоре, так юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского государства", - говорится в документе.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, 9 января, в Стамбуле члены Синода Вселенского Патриархата подписали томос об автокефалии для Украинской церкви.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей в своей резиденции на Фанаре в Стамбуле вручил томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. В тот же день его самолетом привезли из столицы Турции в Киев.

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