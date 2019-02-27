Миша, спасай: в сети ярко пошутили про участника от Украины на "Евровидении"

Украину на Евровидении-2019 должны представить поющий ректор, нардеп Михаил Поплавский или певец Иво Бобул.

Об этом шутят пользователи социальных сетей.

После того, как выступать за страну на конкурсе отказались уже трое участников Нацотбора – MARUV, Freedom Jazz и KAZKA, комментаторы активизировались.

В сети принялись предлагать различные варианты: вице-премьер Вячеслав Кириленко, кандидат в президенты Юлия Тимошенко, а также журналист Роман Скрыпин, который провел скандальное интервью с участницами Нацотбора ANNA MARIA.

Как сообщал "Апостроф", также стало известно, что группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая четвертое место на Национальном отборе на Евровидение-2019, отказалась представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.