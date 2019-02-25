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Обострение на Донбассе: стало известно о новых потерях ВСУ

понедельник, 25 февраля 2019, 19:20

Боевики на Донбассе 25 февраля шесть раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединский, из минометов калибра 120 мм - вблизи села Водяное", - говорится в сообщении.

В полосе оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ООС из стрелкового и снайперского оружия - в районе населенных пунктов хутор Вольный, Новоалександровка и Новговородское.

Из ручных и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ООС вблизи населенного пункта Новотошковское.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 февраля на Донбассе погиб 43-летний боец ВСУ Евгений Фурсов, уроженец Донбасса.

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