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​На украинской границе накрыли банду таможенников: оперативное видео

среда, 27 февраля 2019, 22:59

Венгерские спецслужбы в ходе операции задержали на украинской границе 16 таможенников, подозреваемых во взяточничестве, а также одного гражданского.

Об этом сообщает mukachevo.net.

Так, 26 февраля на КПП "Лужники - Берегшурань" и "Косино - Барабаш" (по неофициальным данным) венгерские спецслужбы проводили спецоперацию. Именно поэтому движение через украинскую-венгерскую границу было приостановлено на несколько часов.

Сегодня в Главной прокуратуре Венгрии рассказали о подробностях операции на границе. Так стало известно, что в целом задержаны 16 работников венгерской таможни.

К спецоперации были привлечены сотрудники следственного комитета Генеральной прокуратуры, Национальной службы безопасности, Антитеррористического центра (TEK) и спецотдела венгерской полиции.

Таможенников, которые работали на КПП "Берегшурань-Лужники" подозревают в организации коррупционной схемы, которая действовала как минимум с ноября 2018 года. Речь идет о возврате НДС (AFA) - таможенники требовали взятки наличными из тех, кто перемещал товары с территории Венгрии в Украине и ожидал возвращения пошлины.

На основании многих свидетельств и обоснованных подозрений в коррупционной схеме Дебреценская областная прокуратура предоставила разрешение провести обыск и задержание таможенных работников на нескольких КПП.

Главная прокуратура Венгрии сообщила о обоснованные подозрения о совершении 151 факта преступления. В частности речь идет также об организованном преступлении, совершенном группой ответственных лиц, который предусматривает в Венгрии максимальный срок заключения - до 24 лет.

Сейчас 16 венгерских таможенников, в том числе пять офицеров, находящихся под стражей. Также были допрошены гражданского гражданина, подозреваемого в даче взятки. Дебреценский районный суд решает вопрос о введении других мер принуждения.

Как сообщал "Апостроф", 20 февраля в Черновцами (Красноильск) контрабандисты напали на пограничников, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения.

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