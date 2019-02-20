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На границе Украины произошел вооруженный конфликт: есть раненые

среда, 20 февраля 2019, 17:09

В среду, 20 февраля, под Черновцами (Красноильск) контрабандисты напали на пограничников, в результате чего двое человек получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

"На Буковине от пограничного наряда поступила информация об обнаружении в тылу участка большой группы (более 10 человек) с пакетами сигарет которая двигалась в направлении границы. Увидев пограничников, неизвестные бросили пакеты с сигаретами (около 20 ящиков) и бросились наутек. Но уже через несколько минут, поняв, что количественно их гораздо больше, чем пограничников, вернулись, чтобы применить силу против наряда и отбить заброшенные ящики", - пишет он.

В результате пограничникам пришлось применить оружие, в результате чего двое человек были ранены.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе силы ООС обнаружили контрабанду для боевиков на миллион долларов.

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