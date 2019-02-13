​Украинцы устроили вооруженный бунт на границе с Польшей: видео

13 февраля двое граждан Украины, которые пытались выехать в другую страну без международного страхового сертификата, вступили в драку с пограничниками после чего заблокировались в автомобиле.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Нападавшие не реагировали на неоднократные требования охранников границы выйти из транспортного средства. Лишь с применением силы в присутствии представителей Нацполиции нарушителей пограничники задержали и доставили в служебное помещение для составления процессуальных документов", - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, нарушители привлечены к админответственности, относительно их составлены документы об административном правонарушении ст.185-10 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПС Украины).

Также в пограничной службе добавили, что в настоящее время все обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы и в дальнейшем мужчинам грозит уголовная ответственность по статье 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительных органов).

Как сообщал "Апостроф", ранее пограничники Харьковского отряда в непосредственной близости от государственной границы обнаружили мужчину без документов, который пытался нелегально попасть в Россию вне установленных пунктов пропуска.