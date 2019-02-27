Под Херсоном разгорелся скандал из-за травли и избиений школьницы: видео

В Херсонской области 11-летняя девочка оказалась в больнице из-за избиения одноклассниками во время игры в футбол на уроке физкультуры.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

11-летняя Оля Аристова рассказала, что девочки из противоположной команды ударили ее по ноге так, что треснула берцовая кость.

"Играли в футбол. Я гол отбила их. А они сказали: ах ты зараза, и начали меня бить. Они били меня ногами по ногам сильно", - утверждает девочка.

София - одна из тех, на кого жалуется потерпевшая - уверяет, что Олю намеренно никто не бил, просто хотели остановить. "Оля забрала мячик у Насти, Настя за ней побежала, потянула за капюшон и Оля упала", - говорит София. На вопрос, бил ли кто-нибудь Олю по ноге, утверждает, что этого не видела.

Впрочем, учительница физкультуры Таврийской общеобразовательной школы Любовь Майер, которая уверяет, что все произошло на ее глазах, говорит, что Олю действительно били, но ничего криминального в этом не видит. "Там борьба шла за мяч. Оля бежала за мячом, Настя догоняла, хотела тоже забрать мяч. В эмоциях она ударила по ноге. Но это игра. Это спортивная игра", - утверждает учительница.

Мама Оли возмущена, почему вместо скорой в школу вызывали родителей. По ее словам, последние месяцы дочка не хочет ходить в школу, потому что жалуется, что ее там обижают. Два месяца назад с уроков ребенок пришел с вывихнутой рукой, теперь - новая травма.

Однако в школе утверждают - травли нет, объясняют все тем, что класс недружный, дети часто ссорятся и дерутся. А то, что случилось на уроке физкультуры считают несчастным случаем.

"Есть объяснение не только от той девочки, которая толкнула, а и от ее одноклассников. Это писали те, кто видел, что происходило. Они никто не написали, что это ее били", - рассказывает директор Таврической общеобразовательной школы Елена Костюк.

Директора школы поддерживают и родители Олиных одноклассников. "Это не был буллинг. Они дружат, они в музыкальную школу вместе ходят. Сейчас у них такой возраст, что они где-то друг друга дергают. Это не только в их классе. Это и 6,7,8. Все подростки так себя ведут сейчас", - утверждает мать Софии Златка Олещенко.

Однако в управлении юстиции, куда обратилась мама Оли, считают такое поведение подростков ненормальным. В прошлом году в области было с полсотни жалоб на травлю, в 10 случаях дети получили травмы. Родителей призывают не стесняться и при первых жалобах ребенка сразу звонить на горячую линию.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украине впервые по новому закону о буллинге осудили за издевательство над ребенком.