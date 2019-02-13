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В Украине вынесли первый судебный приговор из-за буллинга: не обошлось без казуса

среда, 13 февраля 2019, 16:10

В Украине впервые по новому закону о буллинг осудили за издевательство над ребенком.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Суд вынес приговор ученице Бориспольской СОШ №7 за травлю девочки. В постановлении суда указано, что школьница выложила в соцсеть Instagram непристойные фото другой девочки.

На суде виновница свою вину признала и просила строго не наказывать. Это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Заплатить за "развлечения" дочки придется ее матери. Женщина работает кассиром в "Ощадбанке". С нее взыскали штраф в размере 50 необлагаемых минимумов. Вместе с судебным сбором матери хулиганки пришлось выложить из кармана 1234 гривны 20 копеек.

По данным издание "Украинская правда", в школе, где учится девочка, ситуацию комментировать не хотят. Директор говорит, с детьми провели воспитательную работу и ситуация уже закрыта.

Отметим, что в судовом решение "буллинг" назвали "боулингом", вероятно допустив в слове ошибку.

Напомним, в декабре 2018 года совет принял законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)". Он определяет признаки травли, размер штрафов и захищее не только детей, но и учителей и родителей.

До сих пор законов на противодействие травле в Украине не было.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве сняли короткометражный фильм о проблеме буллинга в школе, который рассказывает реальную историю жизни трансгендерной девушки Валерии Шендеры из Минска.

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