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Странная гибель в Одессе известного ветерана АТО с позывным "Барс": появилось видео и новые подробности

среда, 27 февраля 2019, 10:08

Участник АТО, который подорвался на гранате в Одессе, в последнее время был в подавленном состоянии, утверждают его знакомые.

Об этом сообщает ТСН.

Жители соседних домов с местом, где утром 26 февраля обнаружили тело погибшего, рассказывают, что накануне вечером слышали громкий звук, однако ему значения не придали.

"Мы привыкли к таким звукам, потому что дорога. Грузовики проезжают. Могло колесо взорваться. Это было где-то в 23 часу", - говорит местная жительница.

Полиция установила личность погибшего и причину смерти – многочисленные осколочные ранения. У него дома правоохранители нашли целый арсенал оружия – пистолет, патроны и гранаты, в частности, и РГД-5. Именно от такой мужчина и погиб.

По словам советника главы Нацполиции в области Руслана Форостяка, по предварительным данным следствия, кольцо от гранаты мужчина удерживал левой рукой, а граната взорвалась в правой руке

"От полученных смертельных ранений он скончался на месте. Проверяются все возможные версии", - рассказал он.

Погибший оказался довольно известным в Одессе активистом, бывшим бойцом АТО с позывным Барс. После демобилизации имел бытовые проблемы и жил со своей больной матерью. Полиция предполагает, что произошел несчастный случай или самоубийство.

Друзья погибшего этого не исключают, но выдвигают и свои версии - мужчину могли убить в другом месте, а тело подбросить.

"Есть информация, что перед тем как он вышел из дома, он к тому же в домашних тапочках был, кто-то ему позвонил. Конечно у него могли быть враги... Почему тело нашли на следующий день? Да, есть такая вероятность, что человек мог наложить на себя руки", - утверждает друг погибшего.

Ближайшее окружение Барса заметили, что в последнее время его посты в соцсети были достаточно депрессивными. Однако за помощью он ни к кому не обращался, поэтому предполагают, что причиной смерти мог стать и посттравматическое расстройство.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе сожгли машину известного активиста.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: Одесса, полиция

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