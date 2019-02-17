РУС. | УКР.

воскресенье, 17 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

17 февраля

23:06
Что у него с лицом: сети поразило новое видео с гимнастикой Путина
22:35
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция смешанной эстафеты в Солт-Лейк-Сити
22:34
В Одессе сожгли машину известного активиста: фото
22:02
Боевики боятся подходить: на Донбассе показали "украинский Javelin", видео
21:55
Украина проиграла России в малом финале чемпионата Европы
21:31
О провокациях предупреждали: в Запорожье задержали поджигателей храма УПЦ МП
21:05
Матч чемпионата Италии завершился феерическим разгромом со счетом 20:0: видеообзор
21:02
"Наказание" подростков в Киеве за игру в снежки: опубликовано полное видео
20:31
В Британии опубликовали новые подробности о здоровье Скрипаля
20:25
Кубок мира по биатлону: результаты и видео одиночной смешанной эстафеты в Солт-Лейк Сити
20:15
Украина вошла в топ-10 в эстафете в Солт-Лейк-Сити
20:02
Под Чернобылем горит лес: что известно
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Одессе сожгли машину известного активиста: фото

воскресенье, 17 февраля 2019, 22:34

В ночь на воскресенье, 17 февраля, в Одессе неизвестные сожгли машину историка, краеведа и общественного деятеля Александра Бабича.

Об этом сам Бабич сообщил на своей странице в Facebook.

"Прилетел домой. Мне ночью сожгли машину. Дом почти не пострадал. Дети живы", - написал он.

По опубликованным фото видно, что машина стояла в непосредственной близости к двери дома.

"Меня не было в городе. В доме были две бабушки и двое маленьких детей. В соседней квартире двое соседей. Если бы не пожарные (спасибо, ребята за 8 минут приехали и отработали), то 6 трупов могло бы быть. Соседи уже угорали, не имея возможности выйти. Двери начали гореть", - рассказал Бабич.

В комментарии местным СМИ он связал поджог со своей общественной деятельностью.

"Это не личные и не бизнес-конфликты. У меня их не было давно. Кто-то, кому не нравится моя общественная деятельность", - сказал он.

Лидер одесского "Автомайдана" Виталий Устименко на своей странице в Facebook написал, что поджог произошел около 3 часов ночи.

"Очень символично, что в 2013 году Александр был одним из первых, кто из активистов Евромайдана в Одессе почувствовал на себе все прелести и простоту действий пророссийских криминальных элементов, которые любой ценой стремятся удержать здесь власть и сегодня. Тогда, в 2013 году Александру сожгли квартиру", - напомнил Устименко.

"Помимо всего прочего, Александр Бабич был одним из представителей нашей интеллигенции, которые привлекали внимание к защите Летнего, участвовал в публичных консультациях и очень поспособствовал тому, чтобы в сердце Одессы, на территории Летнего театра Труханов и Галантерник не построили очередной ТЦ", - добавил он.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 25 декабря 2018 года в Одессе на акции протеста против застройки зеленой зоны в парке мемориала 411-й батареи произошли стычки активистов с полицией: несколько из них были задержаны.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: