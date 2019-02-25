Украина вот-вот загнется: боевики ДНР-ЛНР готовятся к блокаде

Боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" готовятся к закрытию выезда из территорий оккупированного Донбасса, используя для этого все доступные методы и средства.

О них рассказал политолог Михаил Жирохов в интервью ДС.

"На фоне обострения, на фронте происходит и крайне неприятный для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей процесс: все идет к тому, что в ближайшее время оккупационные власти закроют выезд из ОРДЛО. Причем это будет сделано якобы для того, чтобы оградить граждан "молодой республики" от "террористической угрозы со стороны киевской хунты". И для этого есть все основания: социально-экономическая ситуация на оккупированных территориях постоянно ухудшается, так что местным коллаборантам после посещения свободного Донбасса все сложнее вливать в уши байку о том, что "Украина вот-вот загнется" и "замерзнет", а "ЛДНР" процветают. Еще сложнее не то, что пополнять "армию", а даже просто восполнять быстро растущие потери в виде убитых, раненных, пленных и больных. А отток профильных специалистов - это отдельная "песня". Даже местные СМИ, подконтрольные оккупационным властям, заговорили о критической нехватке не только медиков и учителей, но и шахтеров. Да что там шахтеров - даже дворника и уборщицу все сложнее найти. А то, что выпускают "учебные заведения ОРДЛО", вообще ниже дна в плане профпригодности", - говорит он.

По этой причине, по словам эксперта, боевики готовы на любые провокации.

"Пушилину и компании срочно надо закрывать границы и, желательно, покрепче. Для выполнения этого плана все средства хороши. Можно, например, начать задерживать людей, которые вынуждены приезжать со свободной территории "проведать" свое жилье или больных родителей, как это было на днях с госслужащим из Волновахи, которого захватили боевики в Макеевке. А можно, например, регулярно устраивать провокации на немногочисленных пунктах пропуска. Не только сознательно создавать многодневные очереди, чтобы в них умирало как можно больше стариков (статистика смертей только за последние пару месяцев поражает), но и обстреливать - то из стрелкового оружия, то противотанковыми ракетами (как это часто бывает на том же "Гнутово")", - уверен Жирохов.

Порой, по его словам, боевики, не стесняясь, пускаются во все тяжкие, в прямом смысле убивая людей.

"Например, 23 февраля, когда в районе пропускного пункта боевиков под Еленовкой на противотанковой мине подорвался микроавтобус "Мерседес Вито", который вез "пенсионных туристов" из Снежного. В результате погиб водитель и сидевшая рядом его мать. Обстоятельства трагедии до сих пор непонятны. Боевики говорят, что "микроавтобус выехал на разделительную полосу, она оказалась заминированной". Но судя, по фото и видео, произошло это за блок-постом боевиков. От кого боевики минировали свой тыл? К тому же, там ежедневно проезжают сотни машин, а подорвалась именно эта и именно в этот день", - отмечает эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевиков ЛНР уличили в подготовке провокации против ВСУ.