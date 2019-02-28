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Украину накрыл "вредный" циклон: синоптик предупредила украинцев о похолодании

четверг, 28 февраля 2019, 12:20

В первый весенний день, 1 марта, в Украине в некоторых регионах ожидаются осадки, а также сильный ветер.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"1 марта в Украине ожидаются в течение дня скромненькие 0 +3 градуса, на юге и западе +3 +8 градусов. Мокрый снег с преимущественно, пройдет на Востоке, Севере и в большинстве центральных областей. В южной части осадки вероятные только в Запорожье и на Херсонщине", - сообщила она.

В западных областях, в Одесской, Николаевской и в Крыму предполагается сухая погода.

"Западный ветер будет отгонять эту циклоническую пакость, поэтому порывы могут быть сильными - кутайтесь плотнее завтра", - добавила Диденко.

2-3 марта в Украине похолодает: ночью до -4-10 градусов. Однако уже днем 3 марта должен начать теплеть.

В Киеве первое марта будут ветреным, влажным и прохладным. В дневные часы 0 +2 градуса.

В субботу в столице похолодает до мороза, в ночь на воскресенье - также будет морозно. Днем 3 марта потеплеет до +3 +5 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какой будет погода в Украине в первые дни весны.

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