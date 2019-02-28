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В Украине указали на роль ФСБ в скандале с певицей MARUV

четверг, 28 февраля 2019, 15:46

К скандалу с отказом Украины участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" и выигрышу MARUV может быть причастна ФСБ России.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал продюсер, композитор, поэт и драматург Александр Ягольник.

"Я считаю, что MARUV помогли выиграть, а у YUKO откровенно украли голоса. Это технология. Контора, занимается голосованием, ни разу ничего не сказала, потому что им, наверное, нечего сказать. Они и сами понимают, что что-то не так, но доказать этого не могут. Смотрите, если в Америке российские хакеры на выборы влияли, то что им стоит повлиять на Украину", - рассказал он.

Также он объяснил, почему кроме MARUV от участия в "Евровидении" отказались Freedom Jazz, и KAZKA.

"Потому что они поняли, что что-то здесь не честное и не чистое происходит. И все, наверное, боялись, что вылезет компромат на выступления в России. Потому что поддержка MARUV со стороны ФСБ была такой, что вылез компромат даже на Джамалу", - говорит он.

Подробнее о том, почему решение по Евровидению в Украине можно считать идиотским, читайте "Апострофа": Этот позор катастрофи­чески ударит по имиджу Украины - музыкальный продюсер об отказе от Евровидения.

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