​В Украине в первый день весны выпал снег: фото и видео

В сети появились удивительные видео и фотоснимки снегопада в Украине в первый весенний день.

Своими впечатлениями делятся пользователи соцсетей.

Одно из таких видео опубликовала журналистка с Кропивницкого.

"С первым днем весны) или "winter is back". Вот так вот. Ждешь той пятницы и весны. Как будто дождаться их - как перейти некий рубеж, как собственная маленькая победа. А здесь оп - снежок. Снег. Снижище!! ... Типа "нефиг вот радоваться раньше времени!"...) Но выглядело то эффектно, пожалуй, круче, чем зимой) и еще и под пение птиц", - написала Наталья.

Также на одном из фотоснимков изображена "снежная" весна в Борисполе.

О погоде в первые дни марта читайте в материале "Апострофа": Удивительное начало: синоптики рассказали о погоде в первые дни весны.