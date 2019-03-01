Удивительное начало: синоптики рассказали о погоде в первые дни весны

Последние дни февраля выдались откровенно весенними: температура воздуха перешла через ноль градусов в сторону стабильного "плюса" и продолжает расти. По прогнозам синоптиков, в первые дни календарной осени теплая погода сохранится практически по всей территории Украины. Каким будет дебют весны, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, для половины территории страны первый день весны будет снежным и дождливым. Осадки выпадут на востоке, севере, юге и в центре Украины. На Западной Украине ожидается облачная, но сухая погода.

Теплее всего 1 марта будет на юге Украины и Закарпатье. Здесь столбики термометров поднимутся днем до 6-9 градусов с отметкой "плюс", а ночью покажут 1-4 градуса тепла. На остальной территории страны синоптики прогнозируют комфортные 2-6 градусов тепла в дневное время суток и от нуля до 3 градусов тепла после захода солнца.

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А вот в субботу, 2 марта, по всей стране резко похолодает. От 1 градуса тепла до 1 мороза днем и 3-5 мороза ночью столбики термометра покажут практически по всей территории страны. Только на Закарпатье и юге страны днем сохранится стабильный "плюс": от 2 до 4 градусов, а ночью жителям этих регионов стоит ожидать морозов, но не сильных - от 1 до 3 градусов ниже нуля.

В этот день осадки подпортят настроение только жителям восточных областей Украины, на остальной же территории страны сохранится ясная погода.

Прогноз погоды на пятницу, 1 марта 2019 Фото: meteo.gov.ua 1 / 1 Прогноз погоды на субботу, 2 марта 2019 Фото: meteo.gov.ua 1 / 1 Прогноз погоды на воскресенье, 3 марта 2019 Фото: meteo.gov.ua 1 / 1 Прогноз погоды на понедельник, 4 марта 2019 Фото: meteo.gov.ua 1 / 1 Прогноз погоды на вторник, 5 марта 2019 Фото: meteo.gov.ua 1 / 1

Удивительно, но в воскресенье, 3 марта, в Украину вновь вернется большой "плюс". По прогнозам синоптиков, в этот день теплее всего будет на западе страны: от 5 до 9 градусов тепла днем, но от 6 до 8 градусов мороза в ночное время суток.

На юге и в центре страны дневные показатели температуры ожидаются на уровне от 2 до 4 градусов с отметкой "плюс", а ночью столбики термометров резко опустятся до 6-7 градусов мороза.

Прохладнее всего в этот день будет на востоке и севере Украины: от 1 градуса мороза до 2-4 тепла днем и 5-9 мороза после захода солнца. Осадки 3 марта синоптики не прогнозируют.

А вот с понедельника, 4 марта, Украину накроют дожди. Сухо будет только в Крыму, а также на территории Одесской и Николаевской областей.

Снега в этот день ожидать не стоит, ведь температура воздуха будет по-настоящему весенней: до 8-11 тепла на западе Украины в дневное время суток и 2-4 тепла ночью. В центре, на севере и юге прохладнее: от 5 до 9 градусов с отметкой "плюс" днем и около 2-4 градусов мороза ночью.

На территории Восточной Украины в этот день стоит ожидать от 2 до 5 тепла в ночное время суток, и столько же градусов, но с отметкой "минус", столбики термометра покажут в ночное время.