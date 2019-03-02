Экс-президент Украины похвастался ковбойским кольтом и ружьем Геринга: видео

Бывший президент Украины Леонид Кравчук показал любимые экземпляры из собственной коллекции оружия.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

По словам Кравчука, он не может заснуть, если рядом на тумбочке не лежит револьвер Colt.

Также экс-президент продемонстрировал свое самое дорогое ружье.

"Вот ружье из коллекции Геринга. Правая рука Гитлера. Вот это – его ружье", – говорит Кравчук. На вопрос журналистки о том, сколько она стоит, тот ответил: "ну, она дорогая".

Кравчук также рассказал, что использовал это ружье для охоты на кабанов.

"Если государство не может обеспечить мой покой, то я вынужден защищаться оружием", – выступил также бывший президент за легализацию короткоствольного оружия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", легенда "Динамо", один из тренеров сборной Украины Александр Шовковский посетил тир в США и показал, как стреляет по мишеням.