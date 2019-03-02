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После тяжелой болезни умер знаменитый украинский писатель: в сети волна скорби

суббота, 02 марта 2019, 10:22
Фото: соцсети

В субботу, 2 марта, ушел из жизни известный украинский писатель, сценарист и прозаик Василь Портяк.

Об этом сообщили в соцсетях.

Известно, что писатель скончался после тяжелой продолжительной болезни. У прозаика была сердечная недостаточность.

Отметим, что Василий Портяк родился в 1952 году. Известен не только своим прозаическим талантом, но и вкладом в украинский кинематограф. Является автором сценария популярных украинских фильмов "Непокоренный", "Железная сотня", "Вишневые ночи", "Меланхолический вальс" и автором замечательной короткой прозы.

В сети сразу же стали выражать соболезнования в связи со смертью писателя.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ночь на субботу, 2 марта в России умер легендарный физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. Физик скончался после продолжительной болезни в больнице. Он несколько дней не дожил до своего 89-летия.

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