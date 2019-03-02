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Шоу трофеев из Сирии: сети повеселили фото субботних гуляний в Крыму

суббота, 02 марта 2019, 16:35

В оккупированном Крыму, в Керчи, с народными гуляниями встретили поезд с трофеями, которые российские военные якобы захватили в Сирии.

Соответствующие фото публикует блогер RoksolanaToday&Крым.

Гуляния происходили прямо на вокзале. Как сообщают местные СМИ, мероприятие "Сирийский перелом" началось с торжественного митинга. Военный оркестр встречал поезд на перроне, а также играл перед зрителями. После окончания митинга людей пустили к поезду на экскурсию в вагоны, в которых находилось оружие, военная форма и оборудование.

Там же, на перроне, был развернут пункт отбора на военную службу по контракту в армию России.

"Желающие прокатиться на трофейном поезде записываемся,не стесняемся! Сирия ждет тебя, малыш", – иронизирует блогер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото кафе в оккупированном РФ Крыму с "креативным" названием.

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