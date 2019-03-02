В сети показали снятое в Крыму видео с военными трофеями из Сирии

В Керчи (аннексированный Россией Крым) был замечен поезд с трофеями наемников президента России Владимира Путина в Сирии.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Два дня бегал по пригоркам. Ожидая поезда с Кубани. Сегодня штормовое. Объявили о переносе мероприятия на завтра. Ж-д вокзал Керчи 10-00 утра. Поехал в город чуток снять ж-д подходов. Назад еду-на тебе...хорошо что в окно смотрел", - подписал кадры пользователь, опубликовавший их.

В сети тут же стали комментировать ролик.

"Керчь. Поезд с сирийскими трофеями. Жаль, хор Александрова на вокзале не может спеть по такому случаю", - прокомментировал видео блогер под ником RoksolanaToday&Крым.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы выманили потенциальных наемников из РФ в Крым и "сдали" оккупантам.