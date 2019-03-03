РУС. | УКР.

воскресенье, 3 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 марта

16:08
ВСУ разгромили подкрепление боевиков на Донбассе: первые подробности
16:06
В Киеве задержали женщину, выбросившую новорожденную дочь: фото
15:59
​Март набирает силу: синоптик уточнила прогноз погоды на начало недели
15:47
Россия устроит провокацию с ГРУшниками в годовщину отравления Скрипалей
15:45
"Заря" разгромила "Ворсклу" в чемпионате Украины
15:45
Оккупанты в Крыму устроили очередное шоу "ихтамнетов": фото
15:29
​Я буду тебя убивать: в Одессе напали на известного журналиста, фото
15:23
Задержание украинского священника в Крыму: оккупантов поймали на лжи
15:01
Скандал вокруг Минобороны: появилось новое заявление главного фигуранта
14:33
Под Одессой произошло хладнокровное убийство
14:27
Crew Dragon Илона Маска совершил историческую стыковку с МКС: видео
14:25
Украинский боксер защитил титул в чемпионском бою
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Март набирает силу: синоптик уточнила прогноз погоды на начало недели

воскресенье, 03 марта 2019, 15:59

Уже в ближайший понедельник на украинцев ждет по-весеннему теплая погода. Температура воздуха местами поднимется до +14 градусов.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Март набирает силу. Морозы и снег постепенно растворяются. Понедельник в Украине будет уже теплее. В течение дня ожидается +4 +9 градусов, на Западе +9 +14 градусов, на востоке и в Сумской еще прохладненько 0 +4 градуса", - сообщила синоптик.

Однако, по ее словам, одновременно с теплом ожидается сильный западный ветер.

Возможен дождь местами с мокрым снегом.

"Пойдут дожди: на Севере, в большинстве центральных областей, в Ровенской и Волынской.

На Востоке - дождь и мокрый снег. На юге - без осадков, только вечером в Запорожье пойдет дождь. В большинстве западных областей (кроме Волыни и Ровенщины) - также без осадков", - написала метеоролог.

В Киеве понедельник будет облачным, с дождем, сильным западным ветром. Температура воздуха достигнет +5 +8 градусов.

"Неделя будет теплой. Постепенно меняем черное и серое на более яркое", - подытожила Диденко.

Подробнее о погоде этой весной читайте в материале "Апострофа": С надеждами на тепло: синоптики рассказали, какой будет весна.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Масленица 2019: когда праздновать, что можно и нельзя делать

Почему друзья вдруг превращаются во врага: как с этим бороться

Я демократичная мама и стулья по гримерке не бросаю - Мария Ефросинина

С надеждами на тепло: синоптики рассказали, какой будет весна

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: