​Март набирает силу: синоптик уточнила прогноз погоды на начало недели

Уже в ближайший понедельник на украинцев ждет по-весеннему теплая погода. Температура воздуха местами поднимется до +14 градусов.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Март набирает силу. Морозы и снег постепенно растворяются. Понедельник в Украине будет уже теплее. В течение дня ожидается +4 +9 градусов, на Западе +9 +14 градусов, на востоке и в Сумской еще прохладненько 0 +4 градуса", - сообщила синоптик.

Однако, по ее словам, одновременно с теплом ожидается сильный западный ветер.

Возможен дождь местами с мокрым снегом.

"Пойдут дожди: на Севере, в большинстве центральных областей, в Ровенской и Волынской.

На Востоке - дождь и мокрый снег. На юге - без осадков, только вечером в Запорожье пойдет дождь. В большинстве западных областей (кроме Волыни и Ровенщины) - также без осадков", - написала метеоролог.

В Киеве понедельник будет облачным, с дождем, сильным западным ветром. Температура воздуха достигнет +5 +8 градусов.

"Неделя будет теплой. Постепенно меняем черное и серое на более яркое", - подытожила Диденко.

Подробнее о погоде этой весной читайте в материале "Апострофа": С надеждами на тепло: синоптики рассказали, какой будет весна.