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Народ загибается: экс-главарь ДНР заговорил о дружбе с Украиной

воскресенье, 03 марта 2019, 13:58

Один из главарей боевиков так называемой ДНР Александр Ходаковский выступил за возобновление торговых связей с подконтрольной Украине территорией.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter журналист и блогер Денис Казанский.

По словам Ходаковского, возобновление торговых отношений необходимо для того, чтобы экономика оккупированных территорий "хоть как-то оживилась".

"Ходаковский теперь за торговлю с Украиной, потому что в ДНР людям стало уже нечего жрать. Пока у людей были деньги, они были против "торговли с фашистами", но теперь народ так обеднел, что можно и поторговать. Хунта, помоги, голодаем!", – пишет Казанский.

В комментариях к заявлению главаря боевиков отнеслись без сочувствия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Ростове-на-Дону сотрудники спецслужб РФ арестовали бывшего "министра финансов и сборов ДНР" Александра Тимофеева по прозвищу "Ташкент".

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