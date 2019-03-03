Народ загибается: экс-главарь ДНР заговорил о дружбе с Украиной

Один из главарей боевиков так называемой ДНР Александр Ходаковский выступил за возобновление торговых связей с подконтрольной Украине территорией.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter журналист и блогер Денис Казанский.

По словам Ходаковского, возобновление торговых отношений необходимо для того, чтобы экономика оккупированных территорий "хоть как-то оживилась".

"Ходаковский теперь за торговлю с Украиной, потому что в ДНР людям стало уже нечего жрать. Пока у людей были деньги, они были против "торговли с фашистами", но теперь народ так обеднел, что можно и поторговать. Хунта, помоги, голодаем!", – пишет Казанский.

В комментариях к заявлению главаря боевиков отнеслись без сочувствия.

Ходаковский теперь за торговлю с Украиной, потому что в ДНР людям стало уже нечего жрать. Пока у людей были деньги, они были против "торговли с фашистами", но теперь народ так обеднел, что можно и поторговать.



Хунта, помоги, голодаем! pic.twitter.com/3KsePXycsb — Денис Казанський (@den_kazansky) 3 марта 2019 г.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Ростове-на-Дону сотрудники спецслужб РФ арестовали бывшего "министра финансов и сборов ДНР" Александра Тимофеева по прозвищу "Ташкент".