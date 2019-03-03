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​Штормовое предупреждение: синоптик "порадовала" прогнозом погоды в Украине

воскресенье, 03 марта 2019, 22:39

В понедельник, 4 марта, Украину ожидают штормовые порывы ветра.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Сильным завтра в Европе будет ветер много где. И если некоторые медиаресурсы уже кричат о шторме, который надвигается на Украину, то что уж говорить бедным немцам или французам - прогностическая карта ветра на 4 марта", - написала Дыденко.

По ее словам, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

"А такой ветер - одна из самых характерных признаков ранней весной, когда атмосфера начинает перестраиваться с зимних на летние процессы", - отметила метеоролог.

Направление ветра - юго-западный.

Как сообщал "Апостроф", уже в ближайший понедельник на украинском ждет по-весеннему теплая погода. Температура воздуха иногда поднимется до +14 градусов.

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