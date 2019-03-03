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Умер знаменитый украинский киноактер

воскресенье, 03 марта 2019, 12:56

В воскресенье, 3 марта, в Ивано-Франковске умер народный артист Украины, актер Сергей Романюк.

Об этом сообщает местное издание "Галичина".

Причина смерти не указывается.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил информацию в Facebook.

"Несмотря на возраст, он был полон энергии и планов. Готовился к выступлениям с "Новым театром" и мог дать фору любому молодому", – написал он.

Актеру было 65 лет. Сергей Романюк родился 21 июля 1953 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Вырос в Новоград-Волынском Житомирской области.

Романюк снялся в более чем 40 фильмах. Наиболее известные из них: "Роксолана", "Черная рада", "Мамай", "Записки курносого Мефистофеля", "Молитва за гетмана Мазепу", "Возвращение Мухтара – 2", "Иван Сила". Кроме того, он сыграл роль митрополита Андрея Шептицкого в фильме "Владыка Андрей".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 марта ушел из жизни известный украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Портяк.

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