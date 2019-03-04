Коррупция в "Укроборонпроме": НАБУ задержало сразу нескольких важных чиновников

В понедельник, 4 марта, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали директора и ряд бывших чиновников госпредприятия "Спецтехноэкспорт".

Об этом сообщается на Facebook странице НАБУ.

Были задержаны действующий и бывший директор предприятия "Спецхтехноэкспорт", которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром". Их подозревают в растрате средств на 2,225 млн долларов США.

Кроме того, правоохранителями были задержаны также трое бывших чиновников госпредприятия.

О подробностях задержания и предъявленных обвинений в НАБУ пообещали сообщить позже.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Петр Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову созвать заседание СНБО по вопросу реформированию "Укроборонпрома".