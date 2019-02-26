Скандал в Минобороны: появилась первая реакция НАБУ

Детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании программы "Наші Гроші".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В НАБУ отметили, что предприятия, о которых идет речь, уже являются объектами расследований.

"В целом детективы расследуют коррупцию на около 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в рамках нескольких десятков уголовных производств", - говорится в сообщении.

В НАБУ также добавили , что расследование по одному из таких предприятий - Львовскому бронетанковому заводу - завершено и с июля 2018 года соответствующее дело уже слушается в суде.

В ведомстве заявили, что расследования коррупционных схем в оборонной сфере "сложны и имеют свою специфику". В частности, закупки товаров осуществляются по закрытым процедурам, без конкурентных торгов, при отсутствии четко установленной процедуры определения цены закупки и победителя.

Также часть документов, в том числе тех, которые могут быть доказательствами, имеют гриф секретности; рынок товаров военного и двойного назначения отсутствует, что усложняет проведение товароведческой экспертизы и определения их рыночной цены; выяснение обстоятельств совершения преступления требует получения информации из-за границы, что длится от полугода и более.

Как сообщал "Апостроф", фигурант расследования, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский обратился в Главную военную прокуратуру и НАБУ с заявлением относительно скорейшей проверки всех фактов, изложенных в журналистском расследовании о хищениях в оборонной сфере, в которых фигурирует его сын.