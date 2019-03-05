Как тебе такое, Илон Маск? Украина построит собственный плавучий космодром, первые подробности

Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова ("Южмаш") и Херсонский государственный завод "Паллада" заявили о совместном строительстве первого украинского космодрома.

Об этом сообщает "Ок!".

"Украина не имеет собственного космодрома, хотя сам только Южмаш специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23-мя странами, в том числе Европы. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно на Херсонщине", - заявил генеральний директор "Южмаша" Сергей Войт.

Эскизный проект пусковой платформы уже находится в разработке. Предполагается, что платформа получит 4 стартовых стола, рассчитанные на запуск тяжёлых и сверхтяжёлых ракет весом до 5 500 тонн, и столько же вспомогательных, для лёгких носителей, не более чем в 200 тонн весом. Средние ракеты запускаться не будут, как морально устаревшие. Таким образом, формула плавучего космодрома окончательно определена как 4-0-4.

Платформа сможет обеспечивать пуски на любые орбиты, перемещаясь по океану в нужную точку со скоростью до 16 узлов (в дневное время, ночью — до 20), и сохранять полную работоспособность при волнении до 9 баллов, а ограниченную — до 11.

Сообщается также, что одновременно на платформе, получившей неофициальное название "Оболонь", смогут работать до 4 500 человек, с комфортом располагаясь на 6-ти научных и технических и 4-х жилых уровнях, каждый полезной площадью 350 000 квадратных метров.

Ядерная энергетическая установка, из 3-х независимых реакторов тепловой мощностью 2 ГВт каждый, построенных по украинским проектам украинскими же инженерами и рабочими, с запасом обеспечит энергией как двигатели, так и многочисленные лаборатории и вспомогательные службы. Подчёркивается, что в реакторах будут использованы исключительно ТВЭЛ’ы производства "Вестингауз".

К 2030 году Украина, согласно плану, будет производить не менее 100-120 пусков ежегодно, получив, таким образом, решительный перевес над другими космическими державами.

Общая стоимость комплекса составит, без учёта реакторов, двигателей и отделки жилых помещений платформы, от $12 до $15 млрд., а полная — не менее $30 (скорее 45-50) млрд.При этом срок окупаемости, по самым пессимистическим оценкам, не превысит 5 лет.

Как сообщал "Апостроф", советская космическая станция "Космос-482", которая провела на орбите Земли почти полвека, может рухнуть.