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На Землю в 2019 году упадет затерянная почти полвека назад космическая станция: видео

суббота, 02 марта 2019, 04:38

Советская космическая станция "Космос-482", которая провела на орбите Земли почти полвека, может рухнуть.

Об этом пишет Newsweek.

Запуск станции состоялся в марте 1972 года. После вывода на земную орбиту она должна была отправиться к Венере. Однако, этого так и не произошло из-за отказа двигателя.

В результате аварии, "Космос-482" распался на части, четыре из которых упали на фермерское поле в Новой Зеландии. Согласно данным New Zealand Herald, сферы из титанового сплава весили по 13,6 килограм. После них на поле остались большие дыры. Маркировка на сферах говорило, что они были изготовлены в СССР. Тогда же МИД Новой Зеландии попытался вернуть обломки Москве, но та отрицала, что они принадлежат ей.

Считается, что остальная часть "Космоса 428", включая его полезную нагрузку и двигатель, осталась в космосе, вращаясь вокруг Земли. Поскольку космический корабль был спроектирован так, чтобы противостоять экстремальным атмосферным давлениям атмосферы Венеры, эксперты полагают, что он, вероятно, переживет спуск через атмосферу Земли.

В прошлом году в интервью российским СМИ космонавт и историк Павел Шабин полагал, что "Космос-482" упадет на Землю в промежутке между 2023-м и 2025-м годами. И место его падения пока определить невозможно. В то же время новые расчеты, опубликованные на сайте Space.com указывают на то, столкновение аппарата с Землей произойдет уже в этом году.

Отмечается, что "Космос-482" движется с чрезвычайно высокой скоростью, делая один оборот вокруг планеты за 112 минут. По словам исследователя Томаса Дормана, который следит за советской станцией, она "без проблем" пройдет через земную атмосферу. По его мнению, 40-50% аппарата сохранились до настоящего времени.

Он также утверждает, что апогей орбиты начал постепенно снижаться. По его предположениям, вхождение в атмосферу начнется в конце этого года или в середине 2019 года.

Дорман подчеркнул, что невозможно предсказать, как быстро это произойдет. Поскольку никто наверняка не знает, какой будет солнечная активность в этом и следующем году.

Как сообщал "Апостроф", ранее астрономы нашли важный "ключ" для разгадки возникновения космоса и показали фото.

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