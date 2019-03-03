Crew Dragon Илона Маска совершил историческую стыковку с МКС: видео

Космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией Илона Маска SpaceX, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме.

Об этом сообщается на Twitter странице NASA Commercial Crew.

Как отмечается, Crew Dragon был разработан специально для доставки астронавтов на МКС.

Первый в истории пробный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде. На борту корабля находится манекен по прозвищу Рипли. После стыковки с МКС Crew Dragon должен вернуться на Землю.

До настоящего времени единственным средством доставки экипажей на МКС были российские корабли "Союз".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 22 февраля компания SpaceX осуществила свою 70-ю миссию — с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в очередной раз стартовала ракета-носитель Falcon 9.