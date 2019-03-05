​Стало известно, как расстреляли бизнесмена в Черкассах и как выглядит убийца

Черкасского бизнесмена Владимира Сотникова расстрелял неизвестный мужчина 30-35 лет, который подбежал к нему в подъезде и начал стрелять в голову и грудь.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно сообщению, преступление было совершено утром, когда основатель сельскохозяйственного предприятия "Золото полей 2017", мужчина 1980 года рождения, вместе со своей гражданской женой вышли из квартиры и спускались по лестнице.

Между 6 и 5 этажами к ним подбежал неизвестный мужчина и сделал несколько выстрелов в бизнесмена. В результате чего тот получил несколько огнестрельных ранений в голову и грудь. Женщина ранений не получила.

На месте преступления было изъято 5 гильз и две пули.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемый, мужчина на вид 30-35 лет, объявлен в розыск.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Ширяевском районе Одесской области в собственном доме застрелили супружескую пару. Из дома, где было совершено кровавое преступление, ничего не исчезло.