​Стрелок был при погонах: новые фото, видео и подробности убийства водителя в Киеве

Появились новые фото, видео и подробности убийства водителя Mercedes в Киеве, в которого стрелял мужчина в полицейской форме при погонах.

Соответствующие снимки с места происшествия публикует "Киев Оперативный".

Как известно, инцидент произошел около 11:00. Водитель Mercedes от полученных ран скончался на месте.

По данным полиции, стрелявший был одет в полицейскую форму с погонами, с тремя звездами на груди.

Предположительно, мужчина получил огнестрельное ранение в голову. Правоохранители разыскивают стрелявшего.

Согласно сообщению "Информатора", по данным свидетелей, он был невысокого роста, с темными коротко стриженными волосами. Одет был в бушлат, похожий на полицейский. На месте происшествия работали 7 нарядов полиции, следственно-оперативная группа и карета скорой помощи. Детали происшествия и личность стрелявшего установят правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяная драка переросла в стрельбу с двумя ранеными.