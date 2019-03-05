Убийца был в форме полицейского: появились первые фото и детали смертельной стрельбы в Киеве

Во вторник, 5 марта, в Киеве произошла стрельба, в результате которой, вероятно убит мужчина.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram, публикуя фото с места ЧП.

"Только что на улице Флоренции, 9, произошла стрельба. Неизвестный мужчина в форме, похожей на работника полиции, выстрелил из огнестрельного оружия. От полученных ранений мужчина погиб в своем Mercedes", - говорится в сообщении.

На данный момент на месте ЧП уже проводятся первоочередные мероприятия для установления и задержания неизвестного. Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяная драка переросла в стрельбу с двумя ранеными.

Также в ночь на 15 января в Киеве произошла массовая драка у АЗС.