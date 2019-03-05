Заметают следы: в сети обсуждают убийство в Киеве свидетеля в деле "бриллиантовых прокуроров"

В сети подняли бурное обсуждение в связи с тем, что застреленный в Киеве во вторник, 5 марта, бизнесмен оказался фигурантом скандала с "бриллиантовыми прокурорами".

Своими умозаключениями по этому поводу пользователи делятся в соцсетях.

"В Киеве, в результате стрельбы, произошедшей сегодня 5.03.2019, застрелен гражданин Сергея Киселева 1960 г.р. Кто этот Киселев неизвестно большей части граждан Украины, но это - бывший владелец завода ювелирных изделий, был также владельцем бриллиантов одного из "бриллиантовых прокуроров" Александра Корнийца. В 2015 году в кабинете Корнийца в ГПУ было найдено 35 пакетов с бриллиантами, (всего 65 драгоценных камней). Такое дело. Опять кто-то заметает следы?" – прокомментировал инцидент журналист Назар Приходько.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось заявление полиции и новые фото по стрельбе в Киеве.