Убийство "копом" водителя в Киеве: появилось заявление полиции и новые фото

Жертвой стрельбы в Киеве во вторник, 5 марта, стал 58-летний киевлянин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"К киевским правоохранителям около 11:15 поступило сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся во дворы. На месте происшествия в салоне иномарки правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительной информации, пострадавший - местный житель, 1960 года рождения", - говорится в сообщении.

Отметим, что изначально сообщалось, что стрелявшим мог быть полицейский, поскольку стрелок был одет в форму, похожую на форму копов. Но в полиции этот факт не подтверждают.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые фото, видео и подробности убийства водителя в Киеве.