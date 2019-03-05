В Киеве застрелили фигуранта скандала с "бриллиантовыми прокурорами": названа фамилия

Застреленным в Днепровском районе Киеве на улице Флоренции во вторник, 5 марта, оказался 58-летний бизнесмен Сергей Киселев.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что имя бизнесмена было у всех на устах в 2015 году, во время скандала с "бриллиантовыми прокурорами".

Тогда СБУ провела обыск в главном следственном управлении ГПУ - в результате был задержан первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. По данным следствия, они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Во время обысков у них было обнаружено более 500 тыс. долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий и 65 бриллиантов, после чего скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

А в октябре 2015 года было открыто уголовное производство относительно вероятного присвоения бриллиантов, заявителем которого являлся основатель ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат" Сергей Киселев. Он утверждал, что опознал в алмазах прокуроров – свои. Якобы их изъяли у него в начале августа 2010-го во время обысков. Как писали СМИ, Киселева якобы обвиняли в изготовлении и сбыте поддельных камней, сам он утверждал, что это клевета и на него давят из-за несогласия "делиться".

Связано ли убийство бизнесмена с делом прокуроров, пока неизвестно.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось заявление полиции и новые фото по стрельбе в Киеве.