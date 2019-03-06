Грабят, унижают: фанаты "крымнаша" взвыли в сети из-за возвращения в "гавань"

Жители оккупированного Крыма жалуются в соцсетях на ужасные условия жизни на полуострове.

Об этом в Twitter сообщает блогер RoksolanaToday&Крым.

Она опубликовала скриншот поста в одном из крымских сообществ в соцсетях, автор которого сетует на "унижение и ненависть", и что "жизнь становится все хуже".

"Паблик крымский. Итоги 6 лет в гавани. Идеально все, добавить нечего. Кроме - "Впереди у нас хорошие вещи. Позитивные. Если доживем", - написала блогер.

Напомним, российская власть начала задумываться об аннексии Крыма в конце 2013 года, с активизацией протестов на Майдане в Киеве. В то же время окончательное решение было принято зимой 2014 года

Как сообщал "Апостроф", в сети поделились показательными фото в годовщину захвата Крыма.