5 лет в оккупации: в сети поделились показательными фото в годовщину захвата Крыма

В сети показали оккупированный Россией Крым через 5 лет после аннексии.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Жители Судака массово ,толпами прибежали на выставку, посвящённую событиям "Крымской весны" - "5 лет в родной гавани"", - написала она и опубликовала фото.

Также блогер отметила интересный нюанс на полуострове.

"Спустя 5 лет оккупации в отделе полиции в Крыму все еще такие папки с тризубами", - поделилась RoksolanaToday&Крым.

Напомним, российская власть начала задумываться об аннексии Крыма в конце 2013 года, с активизацией протестов на Майдане в Киеве. В то же время окончательное решение было принято зимой 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", в Украине историк четко пояснил, почему Россия с такой легкостью захватила Крым.